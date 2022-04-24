MHP'den Ayvansaray'da 18 yıllık iftar geleneği

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıldır Ayvansaray'da iftar çadırı kuruyor. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MHP Fatih İlçe Başkanlığı, 18 yıl önce Ayvansaray Hacı Hüsrev Parkı'nda başlattığı iftar çadırı geleneğini sürdürüyor. İftar saatinde ihtiyaç sahipleri, yolda kalmış vatandaşlar kurulan çadırda oruçlarını açıyor. İki yıllık pandemi arasından sonra yeniden başlayan iftarlar yoğun ilgi görüyor.

Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Caymaz, "MHP'nin 18 senelik geleneği olan iftar çadırımız bu sene de 20'inci günümüzü bitirdi. Bu bir gelenek. 18 yıldır MHP Fatih İlçe Başkanı bütün arkadaşlarımız bu çadırı sürdürdüler. Burası hizmet yeri. Biz bu hizmeti yapmaktan çok memnunuz. Herkesten Allah razı olsun. Önümüzdeki senelerde de bu hizmete devam edeceğiz. Ölene kadar devam etmesini istiyoruz inşallah. 18 yıl boyunca bu hizmeti başlatıp, hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Onların hizmetine biz devam ettik. Bizden sonra de gençler devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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