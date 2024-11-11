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MHP'den Ağaçlandırma Hamlesi: 'Biz Kardeşiz Ağaçları' Projesi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de başlatılan 'Biz Kardeşiz Ağaçları' projesi kapsamında genel merkez önüne göknar, sedir ve ladin ağaçları dikti. Projeyle, Türkiye'nin eşitlik anlayışı ve huzuru vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) tarafından yapılan yaplaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin genel merkez önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları' diktiği belirtilerek, 1 Ekim'de başlatılan sürece dikkat çekildi.

Mhp, sosyal paylaşım sitesi X hesabından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin genel merkez önüne diktiği göknar, sedir, ladin ağaçlarının önünde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda fotoğrafların altında ise şu ifadeler yer aldı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 'Biz Kardeşiz Ağaçları' genel merkezin önüne dikildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin köklü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayan anlayışı ifade etmesi bakımından göknar yürütmeyi, sedir yargıyı, ladin yasamayı tanımlamaktadır. Bahçeli'nin 1 Ekim'den sonra başlattığı sürecin ardından göknar, sedir, ladin eş kenar olması münasebetiyle vatanın hudutlarının tüm paydaşlarımızda herkese eşit, eş kenar üçgenin iç açılarının 60 derece olarak bilinmesinde, tüm milletimizin eşit hak ve hürriyete sahip olunan Türk üçgenin altında huzur içinde yaşaması nitelendirilmesi yapıldı." - ANKARA

MHP'den Ağaçlandırma Hamlesi: 'Biz Kardeşiz Ağaçları' Projesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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