MHP'de siyasi partilerle bayramlaşma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Cumhur İttifakı için 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak." dedi.

Karaya başkanlığında, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Çetinkaya ve Turan Şahin'den oluşan heyet, AK Parti, CHP, BBP, DSP, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

Karakaya, AK Parti ile bayramlaşmada, Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyetin bayramını kutladı.

Kovid-19 salgınının siyasi alanı ve çalışma biçimini etkilediğini ifade eden Karakaya, bu süreçte mümkün olduğu kadar vatandaş ve teşkilatla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Geçen yılın eylül ayından itibaren temalı bölge, il ve ilçe toplantıları yaptıklarını anımsatan Karakaya, "Bu toplantıları planlarken Cumhur İttifakı olarak geçen seçim verilerini esas alarak üzerine düşmemiz gereken ilçeleri önceledik. Başarılı sonuçlar elde edildi. Cumhur İttifakı için 2023 seçimlerinde güzel sonuçlar olacak." ifadesini kullandı.

Partinin dijital konularda gençlere yönelik çalışmalarını aktaran Karakaya, "Metaverse, uzman sistemleri, yapay zekayı içine katacak şekilde hem kurslar hem eğitimler veriliyor. Ayrıca kamuoyuyla, gençlerle bu alanla ilgili işin etik değerlerini de dahil edecek şekilde ciddi çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Bu kapsamda beka kavramının önemine değinen Karakaya, şunları kaydetti:

"Bekadan kastımız sadece toprak bütünlüğünü korumak değil, toprak bütünlüğünün korunması bekanın en temel olmazsa olmazı ama asıl bize bu coğrafyayı vatan yapan ecdadın bıraktığı misyon. Mesele sadece fiziki ölçülerde değil, bir bakış açısıyla alakalı. Bu anlamda gençlerimizin yaptığı çalışmalar son derece önemli. Bu açıdan bakınca dünyanın şu anda içinde bulunduğu şartları da dikkate aldığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabıyla, Sayın Genel Başkanı'mızın partimizin siyaset belgesi haline getirdiği, kitaplaştırdığı 'İnsanlığın Huzuru Projesi'ni üst üste koyduğunuzda birbiriyle çakışan, bu da Cumhur İttifakı'nın vizyonunu, misyonunu, hedefini ortaya koyuyor. Yani öyle kısır anlamda günü kurtaran değil, sürdürülebilir, gelecek nesilleri içine alacak tarzda, yapıda. Bu hedefler doğrultusunda başkalarının görmediği, kavgalaşmadan başka şeylerden medet umduğu bir ortamda güzellikler içerisinde dünyaya umut olacak bir yere doğru yeni dünya düzeninin içerisinde bir sonuç almanın derdindeyiz."

CHP heyetiyle bayramlaşma

Program kapsamında MHP heyeti, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Nazlıaka'nın, "Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerle küçüklerin ulaşım maliyetini düşünmeksizin kavuşabildiği, herkesin refah, huzur içinde yaşadığı Türkiye, dünya özlemiyle iyi bayramlar diliyoruz." ifadeleri üzerine Mevlüt Karakaya, bu temennilere katıldıklarını söyledi.

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nü tebrik eden Karakaya, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u da kutladı.

Karakaya, "Bunlar birçok siyasi görüş ve düşünceden insanı bir araya getiriyor. Önemli olan bunları ayrışmadan, kavgalaştırmadan ortak menfaatlerde Türk milletinin bekası anlamında tutabilmek." dedi.

MHP heyeti ayrıca, DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öztek ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığındaki heyetlerle bayramlaştı.