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MHP'de sabah namazı sonrası çorba geleneği devam ediyor

Politika Haberleri

MHP'de sabah namazı sonrası çorba geleneği devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının geleneksel hale gelen sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram geleneği bu kez Kayabey Mahallesinde devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının geleneksel hale gelen sabah namazı sonrası cemaate çorba ikram geleneği bu kez Kayabey Mahallesinde devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığının bir süredir gelenek haline getirdiği sabah namazı sonrası cemaate çorba ikramı bu kez Karesi İlçesinde bulunan Kayabey Kubbeli camide devam etti. MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri sabah namazını eda ettikten sonra, camii cemaatine ve çevredeki mahalle sakinlerine çorba ikramında bulundular. Akabinde Mahalle esnafını ziyaret ederek hasbihal ettiler. MHP'li yöneticiler Kayabey Kubbeli Camii İmam hatibi Abdullah Çay ve mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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