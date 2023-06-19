MHP'de MYK ve MDK toplantısı

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

Mhp Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı.

MHP'de MYK ve MDK, Devlet Bahçeli başkanlığında genel merkezde toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulacağı belirtildi.