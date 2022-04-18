MHP'de iftar buluşması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Erzurum teşkilatları iftar yemeğinde bir araya geldi. MHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar buluşmasında partinin ilçe başkanları ve yöneticileri ile ülkücü gençler bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, MYK Üyesi Adem Yurdagül, Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ve Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Abdulkadir Gökçan'ın da katıldığı iftar yemeğine büyük ilgi gösterilirken, birlik ve beraberlik mesajları da verildi. MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP'nin Türk siyasetinin marka değeri olduğunun altını çizerek, "MHP demek; milletten ve milletin selametinden başka hiçbir kaygısı olmayanların yine millet için verdiği mücadele demektir" ifadesini kullandı. Merkez ilçeler başta olmak üzere MHP'nin tüm ilçe başkanlarının da bir araya gelme fırsatı bulduğu iftar yemeğinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın da önemli mesajlar verdi.

"Bizim işimiz hakikat iledir"

İftar buluşmasına ev sahipliği yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Karataş, "Gönlünü üç hilale kaptırmış olan ancak ve ancak ülkülerinin peşinden koşar. Dolayısıyla bizim davamızda ikbal derdi olmaz, istikbal derdi olur. Bizim işimiz hakikatledir, yalanla işimiz olmaz. Biz halkın yanında olduk, hakkın yanında olduk, hakkaniyetin yanında olduk, helalin safını tuttuk. Dün ne idiysek, bugün ve yarın da aynı olacağız. Aziz milletimizin derdiyle dertlenmeye, sadece milletimizin selameti için mücadele etmeye ve bu aziz vatanın namını da, şanını da yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aydın'dan Önemli Mesajlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ile MYK Üyesi Adem Yurdagül'ün de birer konuşma yaptıkları iftar yemeğinde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın Türkiye yansımaları da ele alındı.

Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye'nin bölgede çok önemli bir aktör olduğunu dile getirerek, "Bizim bir tek derdimiz var, barış ve huzur. Bölgemizde ve üzerinde bulunduğumuz coğrafyada işte biz bunu tesis etmeye çalışıyoruz" dedi.

Aydın, Millet İttifakını da eleştirdi. Terör örgütüne can suyu olmaya çalışan herkesin karşısında duracaklarını ifade eden Aydın, "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir siyasi anlayış için en büyük değer millettir, devlettir, milletin ta kendisidir. Bu değerleri özümsememiş olanlar da doğal olarak bizi anlamayacaktır" ifadelerini kullandı.

MYK Üyesi Adem Yurdagül de, "Ramazan ayının bereket ikliminde Ülküdaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM