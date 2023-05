MHP'de hemşehri derneklerine sıkı markaj

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık saatler kalsa da siyasi partiler saha çalışmalarını sürdürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Teşkilatı, Bursa milletvekili adaylarıyla birlikte gerçekleştirdiği eş zamanlı ziyaret programlarını yoğunlaştırarak Yıldırım'daki hemşehri derneklerini sıkı markaja aldı.

Derneklere yönelik çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Yıldırım'da çok sayıda hemşehri derneği bulunduğunu, siyasete karşı ilgili ve etkin olduklarını söyledi. Seçim çalışmalarından önce de dernekleri sıkça ziyaret edip, birlikte çeşitli programlar yaptıklarını belirten Taşçı, "İlişkilerimizi geliştirip, iletişimimizi canlı tuttuğumuz için seçim çalışmaları çerçevesinde yaptığımız ziyaretlerde MHP'ye karşı daha samimi bir yaklaşım içinde olduklarını görüyoruz. Bu ilginin oy olarak sandığa yansıyacağına inanıyoruz" dedi.

Seçimlerin önemine vurgu yapan Taşçı, "MHP ve Cumhur İttifakı'nın önceliği ülkenin bekasıdır, bu bir beka seçimidir. 14 Mayıs seçimlerini kendileri için umut olarak gören vatan hainlerinin, teröristlerin açıklamaları, attıkları sloganlar, dış basında ülkemiz aleyhine yapılan yayınlar; Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik kirli hesapları gözler önüne sermektedir. Vatandaşlarımız Ülkemiz üzerinde kurgulanan bu tehlikeli oyunun farkındadır. Türk milletinin ferasetine güveniyoruz. Kirli emellerin gerçekleşmesine fırsat vermeyecektir. Yetki ve icazeti sadece milletinden bekleyen Cumhur İttifakını seçimlerin galibi yapacaktır" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak tarihi seçimlerin Türk devleti ve Milleti için hayırlı olması temennisinde bulunan Taşçı, "Milletvekili adaylarımızla birlikte her mahallede her ortamda vatandaşlarımızla bir araya geldik, her fırsatı değerlendirerek partimizin seçim vaatlerini ve Cumhur İttifakı olarak hedeflerimizi paylaştık. Desteklerini istedik. Süreci tamamlamak üzereyiz, takdir milletimizindir" ifadelerini kullandı. - BURSA

