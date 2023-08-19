MHP'de Balıkesir İl Başkanı Değişti

MHP'de Balıkesir İl Başkanı Cevdet Gürcan'ın yerine Niyazi Tunç yeni İl Başkanı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Cevdet Gürcan; MHP İl başkanlığı görevinden ayrılması ile boşalan il başkanlığı koltuğuna Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin oluruyla Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı ve MHP Balıkesir İl Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Tunç getirildi.

MHP İl Başkanlığına atanan Niyazi Tunç sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Değerli hemşehrilerim ve arkadaşlarım. Geçen hafta yönetim kurulu üyelerimiz ve ailem ile yaptığım görüşme sonucu aldığım Ak Parti Karesi İlçe Başkanlığı görevimden istifa dilekçemi bu günkü tarih itibarı ile İl Başkanlığımıza sunmuş bulunmaktayım. Görevimiz süresince birlikte görev yaptığımız İl başkanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir belediye başkanımıza, Karesi belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, özellikle yönetim kurulu arkadaşlarım ile kadın kolları ile gençlik kolları başkan ve yöneticilerimize ve mahalle başkanlarıma şükran ve saygılarımı sunarım." - BALIKESİR