MHP Çerkeş İlçe Kongresi Yapıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çerkeş İlçe Kongresi, üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede divan başkanlığı seçimi yapıldı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Nurullah Öztürk tek listeyle seçime girerek MHP Çerkeş İlçe Başkanı seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çerkeş Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Kongre, üyelerin katılımı ile MHP Çerkeş İlçe Başkanlığında gerçekleşti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.
Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Suat Sevim aday olmazken tek liste ile seçime giren Nurullah Öztürk, MHP Çerkeş İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye, Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt ve üyeler katıldı.