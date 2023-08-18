Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çarşamba İlçe Başkanlığı'na Özgen Alper Yalçın atandı. Yalçın, göreve layık görülmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti ve partinin lideri ve yöneticilerine olan bağlılığını vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çarşamba İlçe Başkanlığı'nda Özgen Alper Yalçın atandı.

Yalçın parti binasında yaptığı açıklamada, "MHP'de görev asla istenmez, verilir. Öncelikle bizi bu göreve layık gören liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey'e, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Edip Semih Yalçın Bey'e ve İl Başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan sonraki yönetimimizde asla ikileme düşmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte liderimizin verdiği direktifler doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa, nasıl bir yol izlememiz gerekiyorsa o yolda hep beraber devam edeceğiz." dedi.