Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığına Muhammet Tekin getirildi.

MHP Bursa İl Başkanlığına Muhammet Tekin getirildi. Tekin, düzenlenen törenle görevi Cihangir Kalkancı'dan devraldı. MHP'den yapılan açıklamada, "Görevini bugüne kadar başarıyla sürdüren eski İl Başkanımız Cihangir Kalkancı'ya ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Ülkücü harekete yakışır coşkulu bir devir teslim töreniyle görevi teslim alan yeni İl Başkanımız Muhammet Tekin ve yönetim kurulu Bursa'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni hakkı olan zaferlere eriştirme kararlılığındadır" denildi. - BURSA