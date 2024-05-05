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MHP Genel Merkezi'nde Ahmed Cevad Enstitüsü Kurulacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulacak. Enstitünün amacı, Ahmed Cevad'ın çalışmalarının araştırılması ve Türk dünyasına katkı sağlamaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla Azerbaycan milli marşının ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin söz yazarı Ahmed Cevad'ın doğum gününün 132. yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulması kararı alındığını bildirdi.

Enstitünün amacının, şairin çok yönlü çalışmaları, kültür, sanat, edebiyat olmak üzere, Türk dünyasına katkılarının araştırılması, Türk dünyasında ortak fikir ve duygu birliğinin genişletilmesine hizmet etmesi olduğunu aktaran Özdemir, enstitünün başına Bahçeli'nin tensipleriyle Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un getirildiğini kaydetti.

Özdemir, "Hayatı ve ortaya koyduğu eserler ile dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri, milli duruşlu bir fikir adamı, hayırsever bir entelektüel olarak Türklük şuuru için yaptığı faaliyetler nedeniyle kurşuna dizilerek şehit edilen, adını Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmış Ahmed Cevad'ın milli şuuru ve fedakarlığının, Türk birliği ve dirliği için gelecek nesillere de kaynak oluşturması arzu edilmektedir. Aziz ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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