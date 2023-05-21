MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak gençleri ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu İl Başkanı İlhan Durak, kafelerde vakit geçiren gençleri ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Durak, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen fotoğrafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı çerçeveye koyarak gençlere hediye etti.

Durak, gazetecilere, amaçlarının gençleri "Türkiye Yüzyılı"nın içine dahil edip bu mücadelenin bir parçası yapmak olduğunu belirterek, büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Gençlerle seçimin öneminden bahsettiğini aktaran Durak, "Bu seçimde verilen oyların ülkemizin bağımsızlığı, birliği, milli mücadelesi açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk milletinin bu savaşı yüz yıllardır devam ediyor ve devam edecek. Cephede başaramayanların, sandıkta başarma çabasına Türk gençliği ve Türk milleti müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Durak, gençlerin, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan'ın yanında olacağına inandığına aktararak, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarını çekip, liderimiz Devlet Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı adayımız Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu, 'Türkiye Yüzyılı' yazılı çerçevelere koyup hediye ediyoruz. Gençlerimiz için bugünün anısına, yarın gururla ve onurla 'ben de vardım, ben de oradaydım' diyebilmeleri için bir hatıra olacak. ve Allah'ın izniyle 28 Mayıs akşamı hep birlikte Türkiye'nin yeni yüz yılını kutlayacağız."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023