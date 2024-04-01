YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mhp Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını belirtti.

Çelikkol, yaptığı yazılı açıklamada, aziz milletin takdir ve tercihinin başlarının üzerinde ve sandıktan çıkan demokratik karara saygılarının tam olduğunu vurguladı.

İl, ilçe ve beldelerde zafere ulaşmak için son dakikaya kadar mücadele içinde olduklarını anlatan Çelikkol, MHP Belediye Başkan adayı İlhan Durak ve MHP Bolu Milletvekili İsmail Algül başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese ve kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Çelikkol, sonuçların ülkeye ve kente hayırlı olmasını dileyerek, "Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye ve il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, 'Türk Devri'nin mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılmadan, geleceği kurma arayışı ve amacı ile tüm teşkilatlarımızla hemşehrilerimizin hizmetkarı olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Bolu MHP Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Atla Gel Şaban filmi hangi yıl, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosu! Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi? Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu, oyuncuları ve Yedi Bela Hüsnü özeti! NO Pelicans Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!7 NO Pelicans Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!7 Yaban Çiçekleri canlı izle 2024! A TV Yaban Çiçekleri 2. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri dizisi nereden izlenir? Yaban Çiçekler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Antalya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Antalya Yerel Seçim sonuçları! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 1 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title