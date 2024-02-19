Üye Girişi
Haberler

MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak Emeklilerle Buluştu

Güncelleme:

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, seçim çalışması kapsamında emeklilerle bir araya geldi. Durak, emeklilerin sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı.

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, emeklilerle bir araya geldi.

Durak, seçim çalışması kapsamında kent merkezindeki bir kafede buluştuğu emeklilerin sorunlarını dinledi.

Burada projelerinden bahseden Durak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli yapılacak yaşlı sağlığı izleme programıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 6 ayda bir evlerinde ziyaret edileceğini ve temel sağlık durumlarının gözlemleneceğini anlattı.

Durak ayrıca, yaşlı vatandaşların zamanını daha verimli ve etkin kullanabilmeleri için sosyal dayanışma programı yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımız için kültür-sanat kulüpleri, eğitici ve hobi kursları, spor aktivite merkezleri ve gezi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ayrıca yaşlı bakım programları da gerçekleştireceğiz. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılar için ev ve kişisel temizlik, çamaşırların yıkanması, kuaför hizmetleri, gerektiğinde yemek hizmeti ve yine ihtiyaç halinde yaşlılarımızın ev ve ortamlarının boya işlemlerini de belediye olarak yapacağız."

Kaynak: AA / Politika

Bolu MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Hızlı ve Öfkeli 9 filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli 9 filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 9 özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! AVUKAT FEYZA ALTUN GÖZALTINDA! Feyza Altun kameralara parmak sallayarak ne dedi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 19 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 19 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İliç'teki maden sahasını işleten ABD'li şirketin adı ne? 1 milyar dolar değer kaybetti Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ulaş Bardakçı kimdir? Ulaş Bardakçı neden öldü, kaç yaşında öldü? 20 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklama yaptı mı? Kaç personel alınacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! TEKEL BAYİDE İŞLENEN ÇİFTE CİNAYETTE SALDIRGANLAR NE DEDİ? Kendilerini nasıl savundular? Yargı son bölümde ne oldu? 84. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı hangi kanalda yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title