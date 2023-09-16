MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan olurken, seçime MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'de katıldı.

MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in de katıldığı kongrede seçime tek liste halinde giren Talha Özkan başkan seçildi.

Açılış konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Fitneye izin vermeden, tefrikaya set çekerek, birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza ederek, Bilecik'te 31 Mart 2024 tarihinde ecdadımızın mirasına, anılarına uygun olarak tarih yazacağız tarih yazacağız tarih yazacağız. 2028 yılında Bilecik'te bir milletvekili mutlaka kazanacağız arkadaşlar mutlaka kazanacağız. Eğer biz birlik ve beraberliğimizi korur ayrık otlarını aramıza sokmazsak nifaka izin vermezsek başarmamızın limiti yoktur, önümüzde kimse duramaz. Bilecik Allah'ın izniyle başarıya ulaşacaktır. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz bir bütün halinde 31 Mart seçimlerine çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız 2024'e doğru diyar diyar Anadolu sefasıyla da inşallah her yönüne gireceğiz" dedi.

İl Başkanı seçilen Talha Özkan ise, "Bu dönemde daha güçlü bir şekilde şehrimize hizmet etmek için çalışıp yerel yönetimlerde bütün belediyeleri el birliğiyle almayı hedefliyoruz. Sizlerde yanımızda olduğunuz sürece bu işi hep birlikte başaracağıma inanıyorum" dedi.

Özkan'ın yönetim kurulunda Serdar Pehlivan, Mehmet Baş, Kadir Esat Kısacık, Deniz Öz, Bahadır Kaya, Fuat Karakuş, Bahadır Emirler, Murat Alp Maden, Burak Aksu, Serkan Tiryaki, Kemal Karkaç, Hasan Yıldırım, Yasin Topal, Turgay Çelik, Osman Varlık, Nedim İpek, Ali Tekin, Fatih Parlak, Semih Sancar, Cevdet Uzun yer aldı. - BİLECİK