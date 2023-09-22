MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı olarak seçilen Talha Özkan mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz hafta MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde seçime tek liste halinde Talha Özkan başkan seçilmişti. Özkan, bugün Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yönetim Kurulu üyeleri ve ve partililerle birlikte Bilecik İl Seçim Kuruluna bağlı Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ardından parti binasında dualar eşliğinde giren Özkan, "14.Olağan kongre sürecimizi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin talimatları ile tamamlamış bugün itibariyle mazbatamızı alıp göreve başlamış bulunmaktayız. Genel başkanımızın yüksek müsaadeleri ve talimatları istikametinde bu dönem Bilecik'te Milliyetçi Hareket partisi için şahlanış dönemi olacaktır. Yarım asrı geride bırakmış Milliyetçi Ülkücü hareket koca bir çınardır, bu çınarın altında derdi Devlet ve millet olan bütün hemşerilerimize yer vardır. Kırgınlıklara, küskünlüklere yer yoktur. Şehrimizde ülkücü gönül seferberliği başlamıştır. Şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla gezilmedik ev sıkılmadık el bırakmamak için yola çıkıyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin dediği gibi önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben sözünü şiar edinen, bu kutlu yolda karınca misali tarafımız belli olsun diyen kıymetli hemşerilerimizi cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan doğduğumuz ve doyduğumuz bu topraklara hizmet etmek için saflarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi. - BİLECİK