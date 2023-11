MHP Bilecik İl Başkanı Hayvan Katliamını Kınadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, kentte yaşanan köpek faciasının ardından "Hayvan katliamını yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sürecin takipçisi olacağımız" dedi.

Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2'si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Yaşanan bu olaylar ardından MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan bir açıklama yaparak, "23 Kasım günü Türkiye'nin gündemine düşen hayvan katliamıyla alakalı Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kamuoyunu aldattığı beyanlara şahit olduk. Hiçbir sıkıntıda sorumluluk kabul etmeyen hanımefendi bu katliamda da sorumluluk kabul etmedi. Geldikleri günden bugüne her türlü çirkin işle anılan CHP belediyeciliğinde çirkin işlerden bir emsal daha görmüş olduk. Rüşvetten, su kesintisinden, kanalizasyon kokusundan hayvan katliamına gelen süreci hep birlikte izledik. Bütün bunlar yetmezmiş gibi başka bir belediyeyi töhmet altında bırakıp iftira atmak da cabası. Kolluk kuvvetlerince PTS kayıtlarıyla Bilecik Belediyesi'ne ait araçların tespit edilmesi sebebiyle yapılan haberlerden dolayı Bilecik Belediyesi'nin ve başkan vekilinin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve yalan beyanları içeren videonun da kaldırıldığını öğrendik. Hiçbir sorumluluk kabul etmeme ahlakından dönerek gerçeği saptırmaktan vazgeçip paylaşımlarını silerek susmalarını, en azından utanma duygusunun bir nebze olsun varlığına delalet bir duruş olarak mı görsek yoksa artık yalan söylemekten bıktıkları şeklinde mi yorumlasak bilemedik. Gülümbe rampalarında yol kenarına bırakılan köpeklerden, Vezirhan mevkiine uzanan katliamlara bir yenisi daha eklenmesin diye belediyenin her biriminin yaptığı, her türlü işlem ve eylemin ciddiyetle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Zira hiçbir biriminin sağlıklı bir şekilde yönetilmediği/yönetilemediği ayyuka çıkmıştır" dedi. - BİLECİK