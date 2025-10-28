MHP Aydın İl Başkanlığı 'Hayırlı Günler Komşum' programına başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, vatandaşla doğrudan temas kurmayı hedefleyen "Hayırlı Günler Komşum" programını başlattı. Program çerçevesinde ziyaretlere başladıklarını kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, programın tanıtım toplantısını AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve yönetiminin de katıldığı basın toplantısı ile yaptı. Alıcık, "Dinlenmedik dert paylaşılmadık sorun kalmayacak" dedi.

Aydın Efeler ilçe merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "MHP olarak milletimizin her zaman yanındayız. Amacımız, halkımızın sesine kulak vermek ve her mahallede 'terörsüz, güçlü bir Türkiye' idealini anlatmak. Ülke olarak 50 yıldır terör belasıyla mücadele eden bir milletiz. Bugün artık bu acıyı geride bırakmak istiyoruz. MHP olarak terörle pazarlık yapılmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz" dedi.

"21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye olacak"

24 Ekim itibariyle "Hayırlı günler komşun. Nasılsın?" programına start verildiğini kaydeden Başkan Alıcık, "Türkiye birlik beraberlik içinde olursa 21. yüzyılın lider ülkesi olacak. Vatandaşımızın sıkıntısını biliyoruz, çare de biz olacağız. Cumhur ittifakı devletin aklı ile millet vicdanin buluştuğu kutlu bir davadır. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin vizyonu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik adımlarıyla birleşerek Türkiye'yi bölgesel güçten küresel aktör konumuna taşımıştır. Sadece seçim zamanında değil her zaman sahadayız. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken oyunun sonunu görmeyenler oldu. Çanakkale'de nasıl herkes tük yürek olduysa ileride de aynı şey olacak. Kazanan birlik ve beraberlik olacak" diyerek bu ülkede en büyük ihtiyacın birlik ve beraberlik olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Alıcık, "Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu vatan bir bütündür. Bugün ülkemizin her köşesinde, Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e aynı duyguyu aynı paylaşıyoruz. Avrupa'da Türk Bayrağı'nı indirmeye kalkan ellerin karşısında duran da, Afrika'da Türkçe öğretip gönül köprüsü kuran da aynı ruhtur. Türk milliyetçiliği ruhudur. MHP olarak dinlenmedik dert paylaşılmadık sorun bırakmayacağız" dedi.

Gazetecilerin sorularına da cevap veren MHP İl Başkanı Haluk ALıcık, Cumhur ittifakı olarak Aydın'da uyum içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem'de "Alıcık'ın açıklamalarına tüm kalbimle imzamı atıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN