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MHP, Atatürk'ün sesinden yapay zeka ile hazırlanan türküyü paylaştı

MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden yapay zeka aracılığıyla hazırlanan 'Çalın Davulları' isimli Selanik türküsünün yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda, 'O Cumhuriyeti kurdu, biz koruyacağız.' mesajı verildi.