MHP, Atatürk'ün sesinden yapay zeka ile hazırlanan türküyü paylaştı
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MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden yapay zeka aracılığıyla hazırlanan 'Çalın Davulları' isimli Selanik türküsünün yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda, 'O Cumhuriyeti kurdu, biz koruyacağız.' mesajı verildi.
MHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden yapay zeka aracılığıyla hazırlanan "Çalın Davulları" isimli Selanik türküsünün yer aldığı videoyu paylaştı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "O Cumhuriyeti kurdu, biz koruyacağız." mesajı verildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüntüleri videoda yer aldı. Atatürk'ün sevdiği "Çalın davulları" isimli Selanik türküsü, yapay zekayla kendi sesinden hazırlanarak çalındı.
Kaynak: AA / Politika