MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, 14. Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Onur Temel 585 oy ile yeniden il başkanı seçildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve birçok siyasi isim katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Onur Temel 585 oy ile yeniden il başkanı seçildi.
Mimar Sinan Kongre Merkezinde yapılan kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, AK Parti milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de aralarında bulunduğu yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Seçimlerde 644 delegenden 590 delege oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı. Mevcut başkan Onur temel 585 geçerli oy ile yeniden başkan seçildi. - ANTALYA