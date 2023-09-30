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MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, 14. Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Onur Temel 585 oy ile yeniden il başkanı seçildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve birçok siyasi isim katıldı.