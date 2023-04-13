MHP Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ), 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı düzenledi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Toplantı çerçevesinde 36 MHP milletvekili adayının isimleri ve unvanları ile kürsüye davet edilerek partililere tanıtımı yapıldı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız"

Toplantı çerçevesinde konuşma yapan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkü ve ülke yolunda adayımız belli kararımız nettir" ifadelerini kullanarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Partimizin Gazi Meclisinde en yüksek oranda temsil edilmesi için Üç Hilalimiz uğruna gecemizi gündüzümüze katacağız. Hem MHP olarak hem de Cumhur İttifakı olarak bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz. İnanıyoruz ki büyük Türk milleti oynanan bütün oyunları 14 Mayıs'ta boşa çıkaracak, kurulan bütün tuzakları bozacaktır. Türk milleti kendi kutlu sahibine ve istikbalinde sonuna kadar sahip çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde MHP'nin Ankara aday listesi ise şu şekilde:

Ankara 1. Bölge: 1-Mevlüt Karakaya, 2-Önder Kahveci, 3-Eyyüp Yıldız, 4-İbrahim Çiftçi, 5-Oğuz Yılmaz, 6-Levent Çağlancı, 7-Şeniz Sezgin, 8-Yiğit Yılmaz, 9-Sultan Polat, 10-Funda Gülerer, 11-Murat Karakurt, 12-Ahmet Karagöz, 13-Adnan Yirik.

Ankara 2. Bölge: 1-Sadir Durmaz, 2-Özgür Bayraktar, 3-Nevin Taşlıçay, 4-Ahmet Selim Yurdakul, 5-Cengiz Şahin, 6-Tarkan Toper, 7-Emine Güven Öztürk, 8-İlkay Uyar Kaba, 9-Ümmühani Çoşkun, 10-Yusuf Tanık, 11-Levent Uğurlu.

Ankara 3. Bölge: 1-Yaşar Yıldırım, 2-Erkan Haberal, 3-Seçkin Odabaşı, 4-Fatih Çetinkaya, 5-Özmen Alp Giray Erdemir, 6-Hayriye Aydın, 7-Erdinç Ölmez, 8-Yaşar Yukarıkır, 9-Bahri Batuhan Kurban, 10-Hüseyin Yılmaz, 11-Uğur Sadık, 12-Öznur Özen.

Toplantıya 36 MHP Ankara Milletvekili adayı, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve partililer katıldı. - ANKARA