MHP Adıyaman Teşkilatı Sel ve Su Baskınlarıyla Mücadele Ediyor

Sel ve su baskınlarının yaşandığı Adıyaman'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman teşkilatı sahada mücadele etti.

Adıyaman'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak yağış konteynerlerde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Bazı evler sular içinde kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı bu durum karşısında kriz masası oluşturarak sahaya indi. Teşkilat mensupları evlerini su basan vatandaşların yardımına kotu. Sel sularıyla mücadele etti.

MHP İl Başkanı Ali Önat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz bu göreve gelirken Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'e 'Gece yatmayıp, gündüz oturmayıp çalışacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz' diye söz verdik. Adıyamanlı hemşerilerimize ise, 'Sizin her derdinizi kendi derdimiz bilip, sizlere hizmet edeceğiz' dedik. Sağanak yağıştan olumsuz etkilenen depremzede vatandaşlarımızın durumuna kayıtsız kalmadık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla gece saatlerinden itibaren konteyner kentleri tek tek gezip sorunları tespit ettik. Kendi imkanlarımızla giderebildiğimiz sorunları giderdik. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların ise başka evlere veya yurtlara yerleşmelerini sağladık. Bizlerle her an irtibat içinde olan Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın Bey'e şahsım ve Adıyamanlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN