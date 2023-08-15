MHP Adıyaman İl Başkanlığına Ali Önat atandı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Adıyaman İl Başkanlığına eski Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, sağlık problemleri nedeniyle görevinden affını istedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Adıyaman İl Başkanlığına eski Ülkü Ocakları Başkanı Ali Önat'ı atadı.

MHP İl Başkanı olarak atanan Ali Önat atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı olarak atanmış bulunmaktayım. Kararın partimize, Adıyaman'ımıza, Milliyetçi-Ülkücü camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İl başkanı olarak atanmam sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Edip Yalçın Beyefendi olmak üzere bütün ülküdaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle önceki dönem il başkanımız Hüseyin Özgün başta olmak üzere geçmiş dönemlerde il başkanlığı yapmış bütün başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - ADIYAMAN