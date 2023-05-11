MHP adayları vites artırdı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili ve milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince düzenlenen "Elim, Ayağım, Dilim, Gözüm, Zihnim Sensin Türkiye'm" isimli programa katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adaylarından Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit seçim çalışmaları kapsamında kuzey ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Tortum İlçesine giden Macit burada MHP Tortum İlçe başkanı İlhan Uzun ile birlikte Şenyurt, Bağbaşı, Dikmen ve Serdarlı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakına destek istedi.

Macit ardında Oltu İlçesine geçerek MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Yavuz Türkoğlu ile birlikte Oltu ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Macit beraberindekilerle birlikte Oltu Tuğla Fabrikasını ziyaret ederek Fabrika sahibi Medeni Eker ve çalışanlarla sohbet etti.

MHP milletvekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit'in son durağı Olur İlçesi oldu. Burada da MHP Olur İlçe Başkanı Ali Özkan ile birlikte Taşlıköy Mahalle Muhtarı Turan Baysal, Ormanağzı Mahalle Muhtarı Dursun Polat Yenimahalle Muhtarı Cavit Esen ve Gökçedere Mahalle Muhtarı Naci Yılmaz ile bir araya geldi. Macit; "Mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri ilgi alaka ve hem Milliyetçi Hareket Partisine hem de Cumhur İttifakına gösterdikleri teveccühten dolayı çok minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Burada da bir kez daha görüyoruz ki Aday Belli Karar Net" şeklinde konuştu.

Milletvekili adaylarından Mehmet Musa Çakır ise Palandöken İlçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Yıldızkent semtinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Çakır burada bir esnafın daveti üzerine sofralarına misafir oldu. Esnafın yaklaşımından son derece memnun olan Çakır; "Hem esnafımız hem vatandaşımız Devletinin hükümetinin milletinin yanında bir tavır ortaya koymaktadır. İnanıyoruz ki bu durum 14 Mayıs'ta sandıklara da yansıyacak milli irade en iyi şekilde tecelli edecektir" diye konuştu. - ERZURUM