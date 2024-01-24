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MHP, 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı

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MHP, 2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla her gün 55 belediye başkan adayını açıklamaya devam ediyor. Parti, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde adaylarını duyurdu.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi ( Mhp ), 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan Mhp, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini bildirdi. Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kahramanmaraş Fethiye Muğla MHP Politika Güncel Haberler

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