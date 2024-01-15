MHP 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP Elazığ, Isparta ve Kars ile 52 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti. Durmaz, bu kapsamda, 3 il ve 10'u büyükşehir ilçesi olmak üzere 52 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Elazığ Belediye Başkan adayı Murat Aygen, Isparta Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars Belediye Başkanı adayı ise Ötügen Senger oldu.