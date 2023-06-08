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MGK, Yeni Üyeleriyle İlk Kez Toplandı

MGK, Yeni Üyeleriyle İlk Kez Toplandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, yeni üyeleriyle birlikte Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplandı. Toplantıda iç ve dış güvenlik meseleleri ele alındı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

Daha önceki toplantılara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer alıyor.

Toplantıda iç ve dış güvenlik meselelerine yönelik değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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