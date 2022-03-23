MGK Toplantısında Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MGK Toplantısında Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı.
MGK Toplantısında Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarının korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı. Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin önemine dikkat çekildi. - ANKARA
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