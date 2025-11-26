MGK toplantısına ilişkin bildiri yayımlandı Açıklaması

Haberler

MGK toplantısına ilişkin bildiri yayımlandı

Güncelleme:
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmanın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmaların ele alındığı belirtilerek, bölgenin geleceğinde terörün ve şiddetin...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmanın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmaların ele alındığı belirtilerek, bölgenin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Bildiride, "'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış, bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır. Komşumuz Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş, Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de sağlanan ve Türkiye'nin de mimarları arasında yer aldığı ateşkesin bölgedeki soykırımın durdurulması için hayati önem arz ettiği belirtilen bildiride, "Bununla birlikte, ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Türkiye'nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze'de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze'nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Sudan'da yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimiz teyit edilerek, masum sivillerin maruz kaldığı katliamların bir an evvel durdurulmasına ve ülkedeki çatışmaların sona ermesine matuf adımların atılması için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörlere işbirliği içerisinde harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum değerlendirilmiş, savaşın tırmanması riskine işaret eden gelişmeler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulanmış, Türkiye'nin kalıcı ve adil barışın tesisi için uluslararası ortaklarıyla birlikte çabalarını sürdüreceği kaydedilmiştir.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinde son dönemde kaydedilen müspet gelişmeler muvacehesinde ikili ve bölgesel işbirliği imkanları ele alınmış, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi ile kalkınmanın sağlanmasına yönelik irademiz teyit edilmiştir."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
title
