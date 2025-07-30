MGK, Suriye'deki Durumu Görüşerek Destek Söz Verdi

MGK Bildirisi: Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye Hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika