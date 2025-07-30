MGK, Suriye'deki Durumu Görüşerek Destek Söz Verdi

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Millî Güvenlik Kurulu, Suriye'deki gelişmeleri ele alarak, ülkenin birliği ve bütünlüğünü sağlama çabalarına destek verileceğini duyurdu. Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılar ve yıkıcı faaliyetlerin engellenmesi gerektiği vurgulandı.

MGK Bildirisi: Suriye'deki gelişmeler, bölgemizde yaşanan hadiselerin tesirleri de göz önüne alınarak etraflıca görüşülmüş; Suriye Hükümetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edilmiştir. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı faaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizilmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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