MGK'den İsrail'e Eleştiri ve Acil Eylem Çağrısı

MGK bildirisi, İsrail'in Gazze'deki insani krizine dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulundu. Soykırımın durdurulması için sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

MGK Bildirisi: İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
