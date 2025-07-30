MGK'dan Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekildi
MGK bildirisi, İsrail'in İran'a saldırısının ardından Orta Doğu'daki siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendirerek, yeni çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.
MGK Bildirisi: " İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticeleri değerlendirilmiş; halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika