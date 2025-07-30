MGK'dan Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekildi

MGK Bildirisi: " İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticeleri değerlendirilmiş; halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika