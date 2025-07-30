MGK'dan Orta Doğu'daki Gerginliklere Dikkat Çekildi

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MGK bildirisi, İsrail'in İran'a saldırısının ardından Orta Doğu'daki siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendirerek, yeni çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

MGK Bildirisi: " İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan sürecin siyasi ve askeri neticeleri değerlendirilmiş; halihazırda dahi ciddi kırılganlıklarla malul olan orta doğu coğrafyasında yeni gerilimlere ve çatışmalara fırsat verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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