MGK'dan İslam Dinine Yönelik Saldırılara Karşı Çağrı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), İslam dinini hedef alan saldırıları engellemek ve suçluları cezalandırmak için devletlere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. MGK, ifade özgürlüğü bahanesiyle yayılan nefret söylemlerinin yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

MGK: İslam dinini hedef alarak iki milyara yakın Müslümanı rencide eden ve birleşmiş milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler; ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an evvel bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edilmiştir.