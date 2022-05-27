MGK Bildirisinde yeni harekat vurgusu: "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan... - Haberler

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MGK Bildirisinde yeni harekat vurgusu: "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MGK Bildirisinde yeni harekat vurgusu: 'Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan...

MGK Bildirisinde yeni harekat vurgusu: "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş;

MGK Bildirisinde yeni harekat vurgusu: "Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek olan harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. " - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Terör, Milli, İcra, Politika, Haberler

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