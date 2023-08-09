MGK Bildirisi: Türkiye'nin Irak ile iş birliği güçlendirilecek
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye'nin Irak ile iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Bildiride, Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik çalışmalarının desteklenmesinin iş birliğini güçlendireceği belirtildi.
MGK Bildirisi: "Komşumuz Irak ile iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş; Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika