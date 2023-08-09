MGK Bildirisi: Türkiye'nin Irak ile iş birliği güçlendirilecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye'nin Irak ile iş birliğinin her alanda geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Bildiride, Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik çalışmalarının desteklenmesinin iş birliğini güçlendireceği belirtildi.

MGK Bildirisi: "Komşumuz Irak ile iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş; Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edilmiştir." - ANKARA