MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye Vurgusu
Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin istikbalinin terör tehditlerinden arındırılması için güçlü bir irade sergilendiğini açıkladı. Meclis faaliyetlerinin de bu hedefe katkıda bulunduğu belirtildi.
MGK Bildirisi: "'Terörsüz Türkiye' istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir." - ANKARA
