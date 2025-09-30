Haberler

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin istikbalinin terör tehditlerinden arındırılması için güçlü bir irade sergilendiğini açıkladı. Meclis faaliyetlerinin de bu hedefe katkıda bulunduğu belirtildi.

MGK Bildirisi: "'Terörsüz Türkiye' istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir." - ANKARA

