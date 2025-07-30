MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye Vurgusu

MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika