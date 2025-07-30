MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye Vurgusu

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MGK toplantısında terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için atılan adımlar değerlendirildi. Terörle mücadelenin önemine dikkat çekilerek, milletin kardeşliğinin güçleneceği vurgulandı.

MGK Bildirisi: "Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katedilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve milli hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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