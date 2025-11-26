MGK Bildirisi: Suriye'ye Destek Vurgusu

MGK Bildirisi: "Komşumuz Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika