MGK Bildirisi: Suriye'ye Destek Vurgusu
MGK'da, Suriye'nin uluslararası konumunu iyileştirmesi ve bölgesel istikrara katkı sağlaması için kaydettiği ilerleme memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin Suriye halkına olan desteğinin süreceği ifade edildi.
MGK Bildirisi: "Komşumuz Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika