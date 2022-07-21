MGK Bildirisi: "Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış; - Haberler

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MGK Bildirisi: "Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış;

İhlas Haber Ajansı - Politika
MGK Bildirisi: 'Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış;

MGK Bildirisi: "Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış;

MGK Bildirisi: "Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi ve neticeleri tüm detayları ile ele alınmış; Türkiye'nin yetmiş yıldır mensubu olduğu ittifaktaki yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde ve samimiyetle yerine getirdiği hatırlatılarak, aynı yaklaşımı ittifakın diğer üyelerinden de beklediği vurgulanmıştır. Bu kapsamda müttefiklerimiz, FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir" - ANKARA

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