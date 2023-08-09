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MGK Bildirisi: İslam'ı hedef alan eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, bu...

Politika Haberleri

MGK Bildirisi: İslam'ı hedef alan eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, bu tutumlarını değiştirmeye davet edildi.

MGK Bildirisi: İslam'ı hedef alan eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılmasındaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler, bu tutumlarını değiştirmeye davet edildi

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Politika Haberler

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