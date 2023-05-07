Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, TOKİ'nin Bozön Mahallesi'ndeki kamulaştırma uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TOKİ'nin Bozön Mahallesi'ndeki kamulaştırma uygulaması hakkında halkı bilgilendirdi. Başkan Tarhan, 'Buradaki imar planı tarım ve orman alanı olarak geçmekte. Başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Planlar yapılırsa dahi vatandaşların itiraz hakkının olduğunu söylemek isterim. Ama maalesef TOKİ'nin ihale kararı aldığını ve ihalenin yapılacağını duyuyoruz. Kim ne olursa olsun eğer hukuk devletiysek herkesin bu hukuk kurallarına uyması gerekiyor. Bozön halkının burada ne istediğini sormak lazım' dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TOKİ'nin Bozön Mahallesi'ndeki kamulaştırma uygulaması hakkında halkı bilgilendirdi. Başkan Tarhan, "Buradaki imar planı tarım ve orman alanı olarak geçmekte. Başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Planlar yapılırsa dahi vatandaşların itiraz hakkının olduğunu söylemek isterim. Ama maalesef TOKİ'nin ihale kararı aldığını ve ihalenin yapılacağını duyuyoruz. Kim ne olursa olsun eğer hukuk devletiysek herkesin bu hukuk kurallarına uyması gerekiyor. Bozön halkının burada ne istediğini sormak lazım" dedi.

Bilgilendirme toplantısına; CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Bozön Mahalle Muhtarı Veli Göknur, Çankaya Mahalle Muhtarı Bülent Ballı, belediye meclis üyeleri, Mezitli Belediyesi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 55 dönümlük orman arazisi sınırları dışarısına çıkarılan alanda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tarhan, yapılan bazı yanlışların düzeltilmesi konusunda yetkilileri uyardı. Başkan Tarhan, şöyle konuştu:

"TOPLU KONUTA KARŞI DEĞİLİZ"

"Bugün burada bazı bilgilerin yanlış olmaması adına bilgilendirme toplantısı düzenlemek için toplandık. Benim görevim kent ile ilgili olan her konuda vatandaşımızı doğru bilgilendirmektir. Bozön Mahallemizde TOKİ tarafından yaptırılacak konut alanıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 55 dönümlük alan orman arazisi sınırları dışına çıkarıldı. Daha sonra bu alan 250 dönüme çıkarıldı. Bunun içerisinde 77 dönümü özel şahıslara aittir. Hatta bir kısmının içerisinde imarlı yapı var ve bazı arsalarda imara müsait durumdadır. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; bizler toplu konuta karşı değiliz. Maalesef bazı odaklar bunu bu şekilde yönlendirmek istiyorlar.

"DAHA ÖNCE DE YANLIŞLIKLARIN OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Mezitli ölçeğinde de daha önce yaşadık. Esenbağlar Mahallemizde emeklilerimiz için yapılan toplu konuta tabii ki karşı çıkmayacaktık. Fakat o dönem yer bakımından yanlışlık olduğunu söyledik. Yapmayın demedik, aynı bölgelerde fakat farklı bölgelere yapılsın istedik. Şiddetli yağmurlar yağdığında yapılan evlerin sular altında kalacağını söyledik. Maalesef bizi dinleyen olmadı. ve şu an da Esenbağlar Mahallemizdeki toplu konutta yaşayan vatandaşlarımızın ciddi sıkıntıları var. Çünkü çevresinde imar yolları yok. Eğer TOKİ yapılacaksa uygun yerlerde yapılsın istiyoruz."

TOKİ'nin konut yapacağı yerin tarımsal anlamda çok verimli bir bölge olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, şöyle devam etti:

"VATANDAŞ İTİRAZ EDERSE HİÇBİR ŞEY YAPILAMAZ"

"Bu bölgede tarım yapılabilir ve narenciye bahçeleri var. Biz bu durumu iki yönden ele alıyoruz. Teknik ve yasal yönleriyle bakmak lazım. Bu konuda özellikle herkesi bilgilendirmek istiyorum. Devletin ve belediyelerin bir yatırım yapabilmeleri için yatırım yapacağı alanın tapusunun kendine ait olması gerekiyor. Tapu kendine ait değil ise buraya yatırım yapamaz. 250 dönümün içinde 1 metre dahil vatandaşın yeri var ve o kişi itiraz ediyorsa burada herhangi bir ihale ve yatırım söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada bir yatırımın yapılması mümkün değildir. Çünkü tapular farklı insanların. Buraya bir temel atılamaz. Ayrıca imar planlarının yapılacak olan yatırıma uygun olması gerekiyor."

TOKİ'nin ihale kararı aldığını üzülerek duyduğunu ve bunun yasal olmadığını belirten Başkan Tarhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURMAK İSTEDİK"

"Buradaki imar planı tarım ve orman alanı olarak geçmekte. Başka hiçbir amaçla kullanılamaz. Planlar yapılırsa dahil vatandaşların itiraz hakkının olduğunu söylemek isterim. Ama maalesef TOKİ'nin ihale kararı aldığını ve ihalenin yapılacağını duyuyoruz. Kim ne olursa olsun eğer hukuk devletiysek herkesin bu hukuk kurallarına uyması gerekiyor. Bozön halkının burada ne istediğini sormak lazım. Bizler de bu doğrultuda ilerleyelim. Buranın bize tahsisini istedik ve güneş enerji sistemini koymak istedik. Bozön halkına ve üreticilerine ucuz elektrik temin edelim dedik. Bu bir alternatif tabii ki. Sağlık alanına ihtiyacımız var, okullara ihtiyacımız var. Burada özellikle tarım yapılabilir."

Daha önce TOKİ'ye yazdıkları yazıya cevap verilmemesine tepki gösteren Bozön Mahalle Muhtarı Veli Göknur ise şunları dile getirdi:

"BU BÖLGEDEKİ İNSANLARIN SIKINTISI BÜYÜK"

"Burada daha önce bir açıklama yapmıştık ve bu bölgede yaşayan köy halkı TOKİ'nin burada yapılmasına haklı olarak karşı gelmişti. TOKİ'ye elbette karşı değiliz ama bu bölgeye yapılmasına karşı çıkıyoruz. Bu bölgede büyük ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan aileler var. Ayrıca burası bir tarım alanı. Böyle bir yere yapılacağına daha uygun bir yere yapılsa bizler de destek olmuş oluruz. Bu bölgedeki insanların sıkıntısı tabii ki çok büyüktür. Daha önce TOKİ'ye bir yazı yazdık. Eğer devletimiz illaki buraya yapacağım derse tabii ki bizler devletimizin karşısında durmayacağız. Fakat Bozön Mahallemize yapılacaksa burada ev yaptırmayı bırak, evsiz bir sürü insanımız yaşıyor. Bunlara da hak tanınsın diye TOKİ'ye bir talepte bulunduk. Maalesef karşılığı gelmedi ve buna çok üzüldük."