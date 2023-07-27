Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, "Mevsimlik tarım işçilerinin hakları kanunla koruma altına alınmalı." dedi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yaklaşık 4 milyon mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu söyleyen Ayan, bu kesimdeki vatandaşların sorunlarının, TBMM gündeminde yer bulmadığını savundu.

Yaşadıkları şehirlerde istihdam imkanı bulamayanların bu işe yöneldiğini belirten Ayan, "Mevsimlik tarım işçilerinin hakları kanunla koruma altına alınmalı. Hiç kimse kendi şehrini, yaşadığı yeri bırakıp yılın 6 ayı başka bir yerde, zor şartlar altında çalışmayı öncelemez. Mevsimlik tarım işçilerini hukuk önünde savunmasız bırakılıyorlar." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti'li Ayan, Meclis'in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümü için adım atması gerektiğini söyledi.