Mevlüt Çavuşoğlu: 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' sloganları CHP'li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, CHP'nin mitinglerinde kullanılan sloganların CHP'li kardeşlerini de rahatsız ettiğini söyledi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle CHP'nin mitinglerinde, 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' sloganları CHP'li kardeşlerimizi de rahatsız etmiştir. Atatürk'ün kurduğu parti bu hale düşmemeliydi" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, parti olarak Antalya'nın 19 ilçesinde köyünden mahallesine başarılı bir seçim süreci yürüttüklerini, Cumhur İttifakı'na katılımın her geçen gün arttığını kaydetti. Son birkaç ayda ciddi katılım olduğunu belirten Çetin, "8 bin 627 arkadaşımız üyelik müracaatı gerçekleştirdi ve AK Parti ailemizin birer ferdi oldular. Merkezdeki 5 ilçemizden 27 kişiye temsilen rozet takma töreni düzenledik" dedi.

?Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, AK Parti'ye yeni katılanlara rozetlerini taktı.

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