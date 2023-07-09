Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.