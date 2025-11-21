Haberler

Mesleki Eğitime Yönelim Artıyor: Bakan Tekin Mardin'de Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de meslek liselilerle bir araya gelerek mesleki eğitime olan ilginin arttığını ve bu yıl 9. sınıflarda mesleki teknik liseleri tercih oranının yüzde 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakan Tekin, mesleki eğitimde dijital dönüşüm çalışmalarını da gündeme getirdi.

Mardin'de meslek liselilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitime yönelimin arttığını vurgulayarak, geçen yıl 9. sınıflarda mesleki teknik liseleri tercih oranının yüzde 30 iken bu yıl yüzde 42'ye yükseldiğini söyledi.

Bakan Tekin, bir dizi program için geldiği Mardin'de ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında bir süre görüştü. Ziyarete, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhat Bozkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da katıldı.

Bakan Tekin daha sonra Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçerek burada öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Moda tasarım teknolojileri alanında eğitim alan öğrencilerle buluşan Bakan Tekin, SEUP Projesi kapsamında yenilenen atölyelerde incelemelerde bulundu. Burada yaptığı açıklamada mesleki eğitime verilen önemin her geçen yıl arttığını belirten Bakan Tekin şöyle konuştu:

"Bugün burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksikleri var mı diye SEUP Projesi kapsamında bu atölyeyi yeniledik. SEUP, bizim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizdeki atölye ve laboratuvar gibi imkanlar kapsamındaki bir projemiz. Bu yıl, sadece 2025-2026 yılında hem yerel bütçeden hem de uluslararası kaynaklardan bu okullarımızdaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere."

Sanal ortamlarda laboratuvar ve atölye ortamı oluşturuluyor

Mesleki eğitimde dijital dönüşüme de dikkat çeken Bakan Tekin, bu kapsamda sanal laboratuvar ve atölye ortamlarının oluşturulduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda şunu da yapıyoruz dijital dönüşüm kapsamında atölyelerimizde tamamen sanal ortamlarda laboratuvarlar ve atölyeler oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunlardan bir tanesinin, otomotiv üzerine, birini İstanbul'da birini Ankara'da açılışını yapacağız. Her çeşit elektrikli ve diğer yakıtla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapılan atölyeler. Mesleki teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mesleki eğitime yönelimin arttığını vurgulayan Bakan Tekin, geçen yıl 9. sınıflarda mesleki teknik liseleri tercih oranının yüzde 30 iken bu yıl yüzde 42'ye yükseldiğini söyledi. Meslek liselerinin yalnızca mesleki beceri değil, güçlü akademik eğitim de sunduğunu aktaran Bakan Tekin, "Biz mesleki teknik eğitim veren okullarımızda sadece meslek eğitimi değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız burada hem mesleki anlamda işletme becerisi dahil pratik uygulama anlamında eğitim alıyorlar hem de akademik anlamda burada aldıkları eğitimi lisans ya da ön lisans düzeyinde devam ettirebilecekleri, girdikleri sınavlarda başarılı olabilecekleri akademik eğitimi alıyorlar" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika



