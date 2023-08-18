Mersin ve Xining Kardeş Şehir Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Xining Belediyesi Meclis Başkanı Duan Fada'nın karşılıklı imzaladığı iş birliği anlaşması ile Mersin ve Çin'in Xining kenti kardeş şehir oluyor.

İki şehir, 20 Temmuz 2019'da kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair niyet mektubunu imzalamış ancak pandemi sebebiyle protokol anlaşması gerçekleştirilememişti. İş birliği anlaşmasını görüşmek üzere Mersin'e gelen Xining Belediyesi Meclis Başkanı Duan Fada ve beraberindeki Xining Belediyesi Meclis Genel Sekreteri Guo Tongjun, Xining Dışişleri Ofisi Genel Müdürü Xiao Hong ve Xining Ticaret Bürosu Genel Müdürü Chen Xiapoping, Seçer'i makamında ziyaret etti.

"Yarım kalan bir işi tamamlayacağız"

4 yıl aradan sonra Xining heyeti ile bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Seçer, "20 Temmuz 2019'da Xining'de sizlerin konuğu olmuştuk ve dönemin belediye başkanıyla beraber Xining şehri ile Mersin şehrinin kardeş şehir olması için aramızda bir iyi niyet anlaşması gerçekleştirmiştik. Bu iyi niyet anlaşması, şehirlerimiz arasında ticari, ekonomik, sosyal turizm, birçok alanda karşılıklı iki kentin yararı olabilecek işbirliklerini geliştirme nedeniyle yapılmıştı" dedi.

Xining ziyareti sırasında şehri gezme, inceleme, bölgedeki gelişmeleri dinleme imkanı bulduğunu ifade eden Seçer, "Bunlardan da yararlandığımı söylemek isterim. O gün yarım kalan bir işi tamamlayacağız. İki kentin kardeş kent olması için gerekli anlaşmanın bize düşen tarafını imza altına alacağız" diye konuştu.

Xining Belediyesi Meclis Başkanı Duan Fada ise, "Bu güzel sahil kenti Mersin'e gelmekten dolayı çok mutluyuz. Gelmeden önce Mersin ve Türkiye hakkında çok fazla fikrim yoktu. Ama bir anda Mersin tarafından kucaklandık ve sahiplenildik. Mersin'in çok çeşitli bir kent olduğunu söyleyebilirim. Sahil turu yaptık. Mersin çok temiz ve yemyeşil bir şehir, binaları da çok iyi korunmuş. Yerlerde tek bir sigara izmariti dahi yoktu. Bu kucaklanmadan dolayı bizler de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Xining Belediyesi Meclis Başkanı Duan Fada tarafından karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı ve Mersin ile Xining'in kardeş şehir olması yönündeki önemli bir adım daha tamamlanmış oldu. - MERSİN