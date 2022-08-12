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Mersin politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de

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Mersin politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de

Mersin haberleri... TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında ilk olarak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Kirişci, programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kirişci'yi burada Vali Ali Hamza Pehlivan, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve kent protokolü karşıladı. Protokolle selamlaşan Bakan Kirişci, daha sonra şeref defterini imzaladı.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Ali Hamza Pehlivan Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Mersin Politika Haberler

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