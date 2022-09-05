Mersin haberleri: Tarsus Belediyesi Eylül Ayı Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi Gerçekleştirildi

Mersin haberler... Tarsus Belediyesi, kadınların, gençlerin ve çocukların yerel yönetimlerde karar alma mercilerinin tamamına dâhil edilmesi amacıyla Eylül ayı kadın, gençlik ve çocuk meclisini gerçekleştirdi. Düzenlenen Eylül ayı meclisinde söz alan kadınlar, çocuklar ve gençler, taleplerini, sorularını ve projelerini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a aktardı.

Tarsus Belediyesi, kadınların, gençlerin ve çocukların yerel yönetimlerde karar alma mercilerinin tamamına dahil edilmesi amacıyla Eylül ayı kadın, gençlik ve çocuk meclisini gerçekleştirdi. Düzenlenen Eylül ayı meclisinde söz alan kadınlar, çocuklar ve gençler, taleplerini, sorularını ve projelerini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a aktardı.

Tarsus Belediyesi bölgede bir ilki gerçekleştirerek hizmette ve yönetimde demokratik katılımcılığı arttırmak amacıyla olağan kadın, gençlik ve çocuk meclislerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Eylül ayı kadın, gençlik ve çocuk meclisi gerçekleştirildi.

Düzenlenen meclis toplantılarında yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirerek katılımcıların kendilerini yönlendirebileceklerini belirten Başkan Bozdoğan, tüm katılımcılara tek tek söz hakkı vererek taleplerini faaliyetlerini ve projelerini dinledi. 'İl'le de Tarsus' projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından Tarsus Belediyesi'nin kadınlara çocuklara ve gençlere yönelik faaliyet ve çalışma alanları aktarıldı.

"MECLİSİMİZDE KADINLARIN FİKİRLERİ VE YÜRÜTECEĞİ ÇALIŞMALARLA ÇOK KIYMETLİ SONUÇLARA ULAŞACAĞIZ"

Katılımcı kadınları tek tek dinleyip taleplerini not alan Başkan Bozdoğan, "Kadın Meclisi'nde yürütülecek çalışmalarla, kadınların yaşamlarına dokunacak, onların gücünü harekete geçireceğiz. Kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın her alanında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak öncelikli gayemizdir. Meclisimizde kadınların fikirleri ve yürüteceği çalışmalarla çok kıymetli sonuçlara ulaşacağız. Katılım sağlayan tüm kadınlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ŞEHİR VE GENÇLİĞİ BİR BÜTÜN HALİNDE DÜŞÜNÜYORUZ"

Gençlik meclisinde Tarsus gençliğine ve dinamizmine güvenini bir kez daha yineleyen Başkan Bozdoğan, "Gençlik hayata farklı pencerelerden bakıyor bunları görmek gerekiyor. Gençler bizim geleceğimiz ve gelecekte bu ülkeyi hatta dünyayı onlar şekillendireceklerdir. Bizim de gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalıyız, faaliyetlerde bulunmalıyız. Genç fikirlerin dile getirilmesi, yerel demokrasinin işleyişi, sorunlar karşısında çözüm üretme ve bunu da yaparken toplumun her kesiminin katılımını sağlayabilmesi Gençlik Meclisimizin temel prensibini oluşturuyor. Tarsus'ta kent kimliği ve kent vizyonu oluşturma yolunda, şehir ve gençliği bir bütün halinde düşünerek şehre ve gençliğe, sürekliliği olan, kalıcı ve yararlı etkinlikler, projeler üretmek temel hedefimizdir" dedi.

GENÇLER İSTEDİ, BAŞKAN BOZDOĞAN SÖZ VERDİ

Soru sorarak Başkan Bozdoğan'a gençler için bir faaliyet alanı istediğini dile getiren genç katılımcıya cevap veren Başkan Bozdoğan, " Şu an kent merkezimizde bir alanın değerlendirilmesi için yarın meclise bir belge sunacaktım. Ancak bir kez daha anladım ki gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu talebin üzerine yarın sunacağımız bu evrakı geri çekiyorum. ve bir dahaki meclisimizde sizin de bana ileteceğiniz proje ile bu alanı siz gençlerimize tahsis ediyorum" diye konuştu. Gençler ise belirlenen alan için projelerini hazırlayarak bir sonraki meclise kadar sunacaklarını dile getirdi.

"KENTİ İÇİN HAYALİ VE GELECEK HEDEFİ OLAN ÇOCUKLARIMIZLA GELECEĞİMİZE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Başkan Bozdoğan, çocuk meclisinde yaptığı konuşmada ise "Gelecek planlamalarımızda çocuklarımızın kentimiz ile ilgili planlamalarda aktif rol almalarını sağlayarak, kenti için hayali ve gelecek hedefi olan çocuklarımızla aydınlık geleceğimize hep birlikte yürüyeceğiz. Sizler bu şehrin ve bu ülkenin geleceğisiniz. Taleplerinizi öğrenmek, sizleri dinlemek ve sizlerin sözünün bize ulaşması çok önemli. Çocuklarımız ne diyor, ne istiyor, ihtiyaçları nedir, neyi hayal ediyorlar? Çocuk Meclisimiz vasıtasıyla bunları almayı arzuluyoruz. Onun için Çocuk Meclisimizi çok önemsiyorum" dedi.

Meclisi üyesi çocuklar hayvanlardan, Tarsus'un il olmasına, oyun parklarından, kültür sanata kadar pek çok konuda Tarsus'a dair fikirlerini ve isteklerini dile getirdi.