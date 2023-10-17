Mersin Milletvekili Ekmen: Düşük Limon Fiyatlarından Şikayet Eden Çiftçilere Destek Verilmeli

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, düşük limon fiyatlarından şikayet eden çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ekmen, çiftçilere mazot ve gübre gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi, desteklerin artırılması ve borçların faizinin silinmesi taleplerini dile getirdi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, düşük limon fiyatlarından şikayet eden çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ekmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'deki narenciye üretiminin, Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Limon yetiştiren çiftçilerin, düşük limon fiyatlarından feryat ettiğini, geçen yıl 6 liraya satılan Mayer limonun bu sene 1-2 liraya satılabildiğini söyleyen Ekmen, üreticinin alım gücünün düştüğünü dile getirdi.

Çiftçinin 1 liraya satamadığı limonu vatandaşın marketten 15 liraya alamadığını savunan Ekmen, düşük limon fiyatlarından şikayet eden limon üreticisinin desteklenmesini istedi.

Sorunun kaynağının "ekonomi politikası" olduğunu aktaran Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çözüm için yapılması gerekenler bellidir. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin düşürülmesi her zaman birinci ihtiyaçtır. Çiftçiye verilen mazottan ÖTV alınmamalı, hiç olmazsa ÖTV'nin yarısı çiftçiye iade edilmelidir. Gübre maliyetinin en az yarısı devlet tarafından desteklenmelidir. Ödenecek tüm destekler, çiftçiye peşin olarak verilmeli; çiftçinin, tüccarın, tefecinin eline düşürülmesi engellenmelidir. Çiftçimize verilen destekler artırılmalıdır."

Mehmet Emin Ekmen, çiftçilerin borçlarının faizinin silinmesini, ana para ödemesinin iki yıl ertelenmesini talep etti.